İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Bin Sofraya Ramazan Desteği

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi 65 bin ihtiyaç sahibi haneye gıda paketi dağıtımını başlattı. Mercimekten yağa temel gıda ürünleri evlere teslim ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ruhunu sofralara taşıyor. Sosyal Yardım Takip Sistemi'ne kayıtlı 65 bin hane için hazırlanan gıda paketleri, ramazan boyunca evlere teslim edilecek.

"Her zaman yanındayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sosyolog olarak çalışan Gonca Altıntaş Küçükgöz desteklere ilişkin bilgi verirken, "Toplamda 65 bin hane için hazırlanan paketler ramazan ayı boyunca dağıtılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Her zaman da destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Başkanımıza bizden de selamlar götürün"

Sosyal yardımlardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Bu destekler bize can suyu oluyor" dedi. Nilüfer Demir Bağca, "Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunuz. Sosyal yardımların hepsinden yararlanıyorum. Temizlik malzemesi, kömür, ramazan paketi… Bu yardımların bize çok faydası oluyor" dedi.

Güler Utlu ise, "Çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Allah razı olsun. Eşim hasta, çalışamıyor. Yardımların bize çok katkısı oluyor" diye konuştu.

Elif Mengücek, "Çok teşekkürler. Başkanımıza bizden de selamlar götürün. Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

Pakette neler var?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hanelere teslim ettiği paket içinde mercimek, pirinç, kuru fasulye, nohut, makarna, bulgur, salça, un, sıvı yağ, tuz, çay ve şeker yer aldı.

Kahvaltı paketi de dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez 2026 yılının ocak ayında yeni bir uygulamaya imza atarak 24 bin haneye kahvaltı paketi de dağıtmıştı.