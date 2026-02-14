İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Bin Sofraya Ramazan Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Bin Sofraya Ramazan Desteği

14.02.2026 09:26  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesinde 65 bin ihtiyaç sahibi haneye gıda paketi dağıtımına başladı. Gıda paketleri arasında temel gıda ürünleri yer alıyor ve ramazan boyunca evlere teslim edilecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi 65 bin ihtiyaç sahibi haneye gıda paketi dağıtımını başlattı. Mercimekten yağa temel gıda ürünleri evlere teslim ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ruhunu sofralara taşıyor. Sosyal Yardım Takip Sistemi'ne kayıtlı 65 bin hane için hazırlanan gıda paketleri, ramazan boyunca evlere teslim edilecek.

"Her zaman yanındayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sosyolog olarak çalışan Gonca Altıntaş Küçükgöz desteklere ilişkin bilgi verirken, "Toplamda 65 bin hane için hazırlanan paketler ramazan ayı boyunca dağıtılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Her zaman da destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Başkanımıza bizden de selamlar götürün"

Sosyal yardımlardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Bu destekler bize can suyu oluyor" dedi. Nilüfer Demir Bağca, "Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunuz. Sosyal yardımların hepsinden yararlanıyorum. Temizlik malzemesi, kömür, ramazan paketi… Bu yardımların bize çok faydası oluyor" dedi.

Güler Utlu ise, "Çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Allah razı olsun. Eşim hasta, çalışamıyor. Yardımların bize çok katkısı oluyor" diye konuştu.

Elif Mengücek, "Çok teşekkürler. Başkanımıza bizden de selamlar götürün. Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

Pakette neler var?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hanelere teslim ettiği paket içinde mercimek, pirinç, kuru fasulye, nohut, makarna, bulgur, salça, un, sıvı yağ, tuz, çay ve şeker yer aldı.

Kahvaltı paketi de dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez 2026 yılının ocak ayında yeni bir uygulamaya imza atarak 24 bin haneye kahvaltı paketi de dağıtmıştı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Bin Sofraya Ramazan Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:51:33. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Bin Sofraya Ramazan Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.