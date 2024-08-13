İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tel-Aviv ile olan kardeş şehir protokolünü iptal etti

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısının ilk oturumunda, İzmir'in İsrail'den Tel-Aviv ile olan kardeş şehir protokolünün oy birliğiyle iptal edilmesi kararı çıktı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi, haziran ayında yapılan toplantıda Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olmak için karar almıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı olağan toplantılarının ilki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç başkanlığında yapıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail'den Tel-Aviv kenti ile olan kardeş şehir protokolü gündeme geldi. Meclis'e verilen önergenin oy birliğiyle kabul edilmesiyle İzmir-Tel-Aviv arasındaki kardeş şehir protokolü iptal edildi. Haziran ayında Çeşme Kalesi'nde yapılan meclis toplantısında İzmir'in Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olma önergesi oy birliğiyle kabul edilmişti.

İnanç: İzmir'de kardeşlik hakimdir

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, "Günümüzde de İzmir demokrasinin, barışın ve kardeşliğin kentidir. Meclisimiz de böyle düşünmüştür ve bu kararı oy birliğiyle almıştır. İzmir vahşete, savaşa, antidemokratik bütün uygulamalara karşı olan bir kenttir. İzmir'de kardeşlik hakimdir, bu hep böyle kalsın diliyorum. Bu birlik bütünlük görüntüsüne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

14 Haziran'da yapılan meclis oturumunda Gazze ile kardeş şehir olma önergesi oy birliğiyle kabul edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu aldığımız karar şu anlama geliyor; orada savaş bittiği zaman, biz oraya gidebildiğimiz zaman, orada savaşın yarattığı tahribatı onarmak, travma geçirmiş insanların yanında olmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm meclisimiz, tüm ilçelerimizle alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız. Ben oraya gitmeye talibim. Bugün de izin verseler gitmeye hazırım. Özellikle çocukların, masum sivil halkın askeri zulüm altında ezilmesi, hiçbirimizin vicdanının kabul ettiği bir şey değil. Barışı sağlamak adına atabildiğimiz tüm adımları atmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.