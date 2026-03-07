İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 İlçede Dron Destekli Uygulamalarla 254 Bin Noktada Düzenli İlaçlama ve Kontrol Çalışması Yürütüyor - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 İlçede Dron Destekli Uygulamalarla 254 Bin Noktada Düzenli İlaçlama ve Kontrol Çalışması Yürütüyor

07.03.2026 11:19  Güncelleme: 11:48
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve diğer hastalık taşıyan vektörlerle mücadele için yıl boyunca 254 bin noktada ilaçlama ve kontrol çalışmaları gerçekleştiriyor. Dron ve amfibik araçlarla yapılan uygulamalar, çevre dostu biyolojik ürünler kullanarak etkili bir mücadele sağlıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sivrisinek başta olmak üzere hastalık taşıyan vektörlerle mücadeleyi yıl boyunca sürdürüyor. Belediye ekipleri, 30 ilçede dron ve amfibik araç destekli uygulamalarla 254 bin noktada düzenli ilaçlama ve kontrol çalışması yürütüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde görev yapan 27 ekip, yalnızca yaz aylarında değil, kış dönemini de kapsayacak şekilde yılın 12 ayı sahada ilaçlama ve kontrol çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarda dron ve amfibik araçların yanı sıra biyolojik ürünler de kullanılıyor.

254 bin noktada kontrol ve ilaçlama

Kent genelinde kayıt altına alınan 254 bin noktada düzenli kontrol ve ilaçlama çalışması yapılıyor. Özellikle ulaşılması güç alanlarda teknolojik yöntemler devreye alınıyor. Geniş araziler ve sulak alanların yanı sıra uçuş engeli bulunmayan ve gerekli izinlerin alındığı bölgelerde dron destekli ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor.

40 litrelik dron sistemleriyle yapılan uygulamalarda granül ve sıvı formülasyonda biyolojik ürünler kullanılıyor. Bu yöntemle hem daha hızlı hem de etkili bir mücadele yürütülürken çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsendiği belirtildi.

Tüm vektör türlerine karşı mücadele

Belediye ekipleri yalnızca sivrisineklere karşı değil, karasinek, kemirgen ve diğer vektör türlerine karşı da planlı çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler kent genelinde düzenli saha kontrolleri gerçekleştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi Foça Ekip Sorumlusu Çevre Mühendisi Ersin Harman, iklim değişikliği nedeniyle vektörlerin daha fazla üreme alanı bulabildiğini belirterek ekiplerin bu nedenle yıl boyunca sahada görev yaptığını ifade etti. Harman, geniş araziler ve sulak alanlarda dron teknolojisinden yararlandıklarını söyledi.

Yurttaşlara destek çağrısı

Harman, yurttaşların da mücadeleye destek vermesinin önemine dikkat çekerek açık alanlarda biriken suların, bahçelerde bulunan kovaların, foseptiklerin ve kullanılmayan havuzların sivrisinekler için üreme alanı oluşturabileceğini hatırlattı. Harman, toplum ve çevre sağlığını korumak amacıyla ilaçlama ve kontrol çalışmalarının yılın 12 ayı sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Çevre, Son Dakika

