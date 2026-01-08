İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Yağış Nöbetinde

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış, sel ve fırtınaya karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce araç, iş makinesi ve binin üzerinde personel sahada görev yapıyor.

İzmir'de gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerinde artan kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde su baskını riskini beraberinde getirdi. Meteorolojik ölçümlerde bazı bölgelerde kısa sürede yüksek miktarda yağış kaydedilirken, İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarısının ardından teyakkuz durumuna geçti. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce araç, iş makinesi ve binin üzerinde personel sahada görev yapıyor.

İtfaiyeden İZSU'ya kadar her birim sahada

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 merkez ve 62 müdahale istasyonunda 150 dalgıç pompa ve 50 motopomp ile görev yapıyor. Yoğun yağışın başlamasıyla birlikte İZSU'nun acil durum ve yağış yönetimi planı devreye alındı. Bu kapsamda sahada 274 araç, 626 personel 24 saat boyunca görev yapacak. Kent genelinde yağmur suyu hatları, kanalizasyon sistemleri ve mazgallar eş zamanlı olarak kontrol edilirken, taşkın riski bulunan bölgelerde önleyici temizlik ve tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Alçak kotlu alanlar başta olmak üzere kritik noktalarda saha kontrolleri sıklaştırıldı; yağmur suyunun kontrollü şekilde uzaklaştırılması için ekipler anlık müdahalelerde bulundu. İZSU'ya büyük çoğunluğu yol ve kavşaklarda oluşan su birikmeleri ile ilgili 55 ihbar geldi. Tüm ihbarlara yönelik müdahale çalışmaları devam ediyor.

Ağaç devrilme riskine karşı önlem

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik akışının güvenliğini sağlamak ve riskli bölgelerde gerekli önlemleri almak amacıyla sahada görev yapıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) ise toplu ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı koordinasyonu sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de alt geçitler, ana arterler ve ağaç devrilme riski bulunan alanlarda çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Karşıyaka Çiğli Tramvay Yolu üzerine devrilen ağaç, İtfaiye ve Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Kınık ilçesinde meydana gelen ağaç devrilmesi olayına müdahale edilerek yol güvenliği sağlandı.

Fen İşleri ekipleri yağışa karşı sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda kent merkezi ile çevre ilçelerdeki tüm ekiplerini yağışın başladığı andan itibaren teyakkuz haline geçirdi. Ekipler, kenti etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, taşkın riskleri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara hızla müdahale etti. Karşıyaka ve EVKA 5'te, Gediz Elektrik tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle yollarda yapılan dolgu alanlarında gerekli tedbirler alındı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda yönlendirme ve güvenlik amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlandı. Urla Balıklıova Mahallesi ile Karaburun Küçükbahçe Mahallesi arasındaki ulaşım yolunda ise yağış nedeniyle bozulan şarampollerde temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler; ekskavatör, greyder, kamyon, servis araçları ve personel desteğiyle bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı görev başında kontrollerini sürdürüyor.

Bergama İncecikler'de metrekareye 44,4 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 8 Ocak'ta İzmir genelinde yer yer kuvvetli yağışlar etkili oldu. Yapılan ölçümlerde, Bergama'nın İncecikler Mahallesi'nde metrekareye 44,4 kilogram, Urla'da 36,5 kilogram, Güzelbahçe'de 35,9 kilogram, Balçova'da 26,8 kilogram, Narlıdere'de 23,5 kilogram, Karşıyaka'da 20,2 kilogram, Karabağlar'da 18 kilogram, Çiğli'de 17,8 kilogram ve Menderes'te 5,8 kilogram yağış düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağış süresince ekiplerin sahada görev yapmaya devam edeceğini vurgulayarak yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı. Olası acil durumlarda İZSU Genel Müdürlüğü'nün ALO 185 hattı ile 153 Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden ihbarda bulunulabileceği belirtildi.