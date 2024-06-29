İzmir Çeşme açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta, 21 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

2 şüpheli ise jandarma ekiplerine teslim edildi.