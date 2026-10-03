İzmir Çiğli'de drift denetiminde 67 sürücü ve araca ceza kesildi, 17 araç menedildi

İzmir Çiğli'de drift denetiminde 67 sürücü ve araca ceza kesildi, 17 araç menedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Çiğli'de drift yapan araçlara yönelik havadan ve karadan denetimde yaklaşık 150 araç kontrol edildi. Uygulamada 67 sürücü ve araca idari para cezası kesilirken 10 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı, 17 araç trafikten menedildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimde 67 sürücü ve araca idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki toplanma alanlarında drift yapan araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Havadan ve karadan yürütülen denetimlerde yaklaşık 150 araç kontrol edildi.
Uygulamada 7'si drift yapmaktan, 2'si alkollü araç kullanmaktan olmak üzere??????? 67 sürücü ve araca trafik idari para cezası uygulandı.
Denetimler sonucu 10 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı, 17 araç ise trafikten menedildi.
Kaynak: AA
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