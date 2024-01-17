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İzmir Çiğli'de Kozmetik Deposunda Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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İzmir Çiğli'de Kozmetik Deposunda Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kozmetik ürünleri deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Depodaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

İzmir Çiğli\'de Kozmetik Deposunda Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı
17.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:25
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İzmir'in Çiğli ilçesinde kozmetik ürünlerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, hasar gören depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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