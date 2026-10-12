İzmir Çiğli'de tartıştığı kişiye saldıran motosikletliye 180 bin lira ceza kesildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye saldıran, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, dün Anadolu Caddesi'nde bir motosiklet sürücünün aracından inerek başka bir sürücüyle tartışıp kavga ettiği belirlendi.

Ekipler, plaka bilgilerinden, sürücünün E.T. (31) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan sürücüye, 180 bin lira idari ceza uygulandı.

Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.

Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.