İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan erkek hemşireye verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan erkek hemşireye verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan erkek hemşireye verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaya cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan erkek hemşireye verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz etti. Başsavcılık, iyi hal indiriminin hukuka aykırı olduğunu belirterek istinaf talebinde bulundu.

29.04.2024 16:45  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaya cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan erkek hemşireye verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz etti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan istinaf dilekçesinde, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince erkek hemşire E.K'ye cinsel istismar ve uyuşturucu madde temini suçlarından toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildiği, cezada iyi hal indirimi uygulandığı belirtildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde düzenlenen iyi hal indiriminin bu dosya kapsamında uygulanmasının hukuka aykırı olduğunun ifade edildiği başvuruda, sanık aleyhine olacak şekilde istinaf talebinde bulunuldu.

Olay

Erkek hemşire E.K, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 25 Mayıs 2023'te tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, hemşire E.K'nin 17 Mayıs'ta gece saatlerinde mağdura cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine, tanık ifadelerine başvurulduğu ve kamera görüntülerinin incelemeye alındığı, kayıtlarda şüphelinin baygın haldeki mağdur hastanın yanına gelerek ilaçlar verdiği ve cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğine yer verilmişti.

İddianamede, erkek hemşire hakkında, "kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme" suçundan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, E.K'nin cinsel istismar suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde temininden ise 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere takdiri indirimle toplamda 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık hakkındaki iyi hal indirimi kararına 1 üye hakim muhalefet etmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcı, İzmir, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan erkek hemşireye verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
13:46 Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı Eşi araya girince kavga çıktı Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı! Eşi araya girince kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:16:24. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan erkek hemşireye verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement