İzmir Cumhuriyet Başsavcısı: Bilişim suçlarına karşı önlem almalıyız

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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, dünyadaki değişimler dikkate alındığında bilişim alanının öne çıktığını belirterek, "Bilişim suçları soruşturma büromuzda savcı sayısını 2 katına çıkardık. Yapay zekanın konuşulduğu, herkesin e-devlet gibi alanlara eriştiği dönemde bu suçları soruşturmada etkin ve yetkin olmazsak birçok mağduriyetler yaşanabilir." dedi.

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, İZTO çok amaçlı salonda yapıldı.

Toplantıya konuk olarak katılan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir'e atandıktan sonra başsavcılık olarak oldukça mesafe kaydettiklerini ve kendilerini çağın gereklerine göre hazırladıklarını söyledi.

Tosun, dünyadaki değişimler dikkate alındığında bilişim alanının öne çıktığını ve bu alana başsavcılık olarak özel önem verdiklerini ifade etti.

Başsavcı Tosun, "Bilişim suçları soruşturma büromuzda savcı sayısını 2 katına çıkardık. Yapay zekanın konuşulduğu, herkesin e-devlet gibi alanlara eriştiği dönemde bu suçları soruşturmada etkin ve yetkin olmazsak birçok mağduriyetler yaşanabilir. Özellikle uluslararası suç örgütleri tarafından birçok şirketin bilgilerine erişiliyor veya yanlış bilgilerle suç işlenerek mağduriyet oluyor. Bu tarz durumlarda gecikirseniz parayı başka yerlere aktarıyorlar. Suçluların yakalanması konusunda özel savcılarımızla soruşturmaları takip ediyoruz." diye konuştu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de kentte son zamanlarda çok üzücü olaylar yaşandığını belirterek, içinde bulunulan çağda böylesi acı olaylarla insan hayatının son bulmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Özgener, dezenflasyonist süreçte istenilen ivmenin yakalanamadığını ancak makroekonomik istikrar açısından önemli olan dış denge verilerindeki iyileşmeyi gördüklerini, Merkez Bankası rezervlerinde de ciddi bir düzelme yaşandığını dile getirdi.

İş dünyası olarak hukuk ve adalet konularındaki görüş ve önerilerini paylaşmak istediklerini söyleyen Özgener, şunları kaydetti:

"Yatırımları çekebilme açısından dünya genelinde büyük yarışın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm ülkeler, katma değerli yatırımları kendilerine çekebilmek için rekabet içinde. Böyle bir ortamda, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların gözünde iş yapma ve yatırım ortamı açısından öngörülebilirlik çok önemli bir unsur. Öngörülebilirliğin en önemli bileşenlerinden birisi de tartışmasız hukuki öngörülebilirlik. Mahkemelerin bireylerin makul sürede yargılanma hakkını ihlal edici bir düzeye ulaşmış bulunan iş yükü karşısında uyuşmazlıkların çözüm yerinin yalnızca mahkemeler olmadığının vurgulanması gerektiğini düşünüyoruz."