Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Torbalı ilçesinde bulunan depoda karışımlı akaryakıt bulunduğunu belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 27 Ocak'ta harekete geçti. Depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan, plastik ve metal tanklar içerisinde bulunan 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 10 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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