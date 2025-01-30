İzmir'de 10 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 10 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İzmir\'de 10 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 250 ton karışımlı akaryakıt ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.01.2025 13:46  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İZMİR'deki bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtilen, plastik ve metal tanklar içerisinde toplam 250 ton karışımlı akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Torbalı ilçesinde bulunan depoda karışımlı akaryakıt bulunduğunu belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 27 Ocak'ta harekete geçti. Depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan, plastik ve metal tanklar içerisinde bulunan 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Torbalı, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 10 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:28:03. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 10 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.