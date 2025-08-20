İzmir'de 1000 Ton Süt Ürünü Tedbiren Elden Alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'de faaliyet gösteren işletmelere yönelik kontrollerde yaklaşık 1000 ton süt ürünü ile 907 ton UHT sütün ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındığını ve işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, tüketici sağlığını korumaya yönelik çalışmaları kapsamında, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince İzmir'de faaliyet gösteren işletmelerde ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında 12-19 Ağustos tarihlerinde resmi kontroller gerçekleştirildiği belirtildi.

Kontrollerde, ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 6 bin 850 kilogram pastörize laktik tereyağı, 1350 kilogram UHT süt, 118 bin 320 litre yağlı UHT süt ve benzeri ürünler, 22 bin 31 kilogram kırıntı süzme peyniri, 12 bin kilogram eritme peynir, 387 bin 742 kilogram teleme peyniri, 58 bin 325 kilogram süt tozu, 22 bin 875 kilogram tereyağı, 49 bin 933 kilogram labne olmak üzere yaklaşık 1000 ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınmış, işletmelerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Bakanlığımız, 'Güvenilir gıda, sağlıklı toplum' ilkesiyle denetimlerini aralıksız sürdürmekte, tüketicilerimizin sağlığını korumak için tüm ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirmektedir."