İzmir'de 11 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de 11 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir\'de 11 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir depoda kaçak akaryakıt imal edildiği bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi. Depoda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

23.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:02
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir depoda kaçak akaryakıt imal edildiği bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Depoda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 11 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 11 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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