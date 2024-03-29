İzmir Bornova\'da 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Vanlı dağcılar 2 bin 781 rakımlı dağa tırmandı

Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Gevaş ilçe sınırında yer alan 2 bin 781 rakımlı Tazarine Dağı'na keşif tırmanışı yaptı. Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Zorlu kış şartlarına rağmen yeni zirve keşiflerine devam eden dağcılar, 2 bin 781 rakımlı Tazarine Dağı'na tırmandı.