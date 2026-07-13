15 Temmuz Sergisi İzmir'de Açıldı

(İZMİR) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dijital Deneyim Alanı ve sergisi İzmir İktisat Kongresi binasında açıldı. 15 Temmuz gecesine ait görsel materyellerin sergilendiği serginin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Rabbim miletimizi bir daha böyle hain girişimlerle sınamasın" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı programları kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dijital Deneyim Alanı ve sergisi açıldı.

Açılışa İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tayfun Paşaoğlu, siyasi parti temsilcileri ile üniversitelerin rektörleri katıldı.

İzmir İktisat Kongresi binasındaki sergide 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflar ve dijital ekranda tanıkların geceye ilişkin anlatımları gösteriliyor. Sergi alanında ayrıca, VR ile 15 Temmuz'a ilişkin gerçek görüntülerin yer aldığı üç boyutlu film de izlendi.

"KARANLIK GECE KAHRAMANLIK HİKAYESİYLE AYDINLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Açılış öncesi konuşan Vali Elban, şunları söyledi:

"Millet olarak tarihimizde eşine ve benzerine çok rastlamadığımız, milletin içinden çıkmış hain FETÖ terör örgütü tarafından milletin F-16'ları tankları ve toplarıyla milletin üstüne kurşunların yağdırıldığı bir geceyle karşı karşıya kalmıştık. O gece feraseti, vatan sevgisi ile aziz milletimiz liderinin bu hain darbe girişimine karşı konulması yönündeki iradesi sonrasında hızlı bir şekilde kuşatıldı. Bu karanlık gece, aziz milletimizin şanlı tarihinde önemli bir kahramanlık hikayesiyle aydınlığa dönüştürüldü. Vatanımıza, birliğimize, bütünlüğümüze kasteden FETÖ terör örgütü o gece tamamen yenilgiye uğratıldı. O gece kurşunlara ve toplara göğsünü siper eden vatandaşımız şehit oldu, 2 binin üzerinde de gazimiz var. Rabbim miletimizi bir daha böyle hain girişimlerle sınamasın."

Bugün burada o gece yaşananlar, o günlerin unutulmaması ve yaşananların tekrar hatırlatılması anlamında bu sergiyi ve etkinliği yapıyoruz. Çok özel seçkileirmiz, gösteriler ve hatıralar var. Sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Vali Elban'ın konuşması sonrasında açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra sergiyi gezdiler.