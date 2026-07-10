İzmir'de 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika
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İzmir'de 15 Temmuz sergisi açıldı

İzmir\'de 15 Temmuz sergisi açıldı
10.07.2026 16:06
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İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, iletişim fakültesi öğrencilerinin hazırladığı '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi' ziyarete açıldı. Vali Elban, darbe girişiminin milletin ferasetiyle engellendiğini vurguladı.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi" açıldı.

Basın İlan Kurumu tarafından yürütülen proje kapsamında, Türkiye'deki iletişim fakültesi öğrencilerinin, akademisyen ve medya temsilcilerinin desteğiyle hazırladığı sergi, İzmir Valiliği koordinasyonunda İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletin ferasetiyle engellendiğini belirtti.

Mücadelede şehit olanları rahmetle anan Elban, gazilere de şükranlarını sundu.

Süleyman Elban, kentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şimdi de burada 7 bölgemizde iletişim fakültesi öğrencileri tarafından 16 Temmuz tarihinde gazetelerimizin manşetlerinde çıkan haberler tekrar ele alınarak, onların özel çalışmasıyla gazetelerin birinci sayfaları burada hazırlandı. İlk izlenimi bunu gören arkadaşlarımızın, hocalarımızın çok özel bir sergi olduğu yönünde. İnşallah bu güzel sergiyi de beraber açacağız ve insanımızın üzerinde 10 yıl geçmiş olmasına rağmen o gecedeki yaşanan acıları ve kahramanlık destanını dipdiri tutmak için bu ve benzer etkinlikleri yapıyoruz. İnşallah bu da gelecek nesillerimize bu bilincin aktarılması ve o duyguların yaşatılmasına katkı olur diye düşünüyorum."

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Elban konuşmanın ardından beraberindeki protokol üyeleri ile açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

"15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi", 11 Temmuz'da Gaziemir Optimum Alışveriş Merkezi, 12 Temmuz'da Karşıyaka Hilltown Alışveriş Merkezi ve 15 Temmuz'da Konak Atatürk Meydanı'nda ziyaretçilerle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika

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