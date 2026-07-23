Eshot, Otobüslerde Klima Bakım ve Kontrollerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eshot, Otobüslerde Klima Bakım ve Kontrollerini Sürdürüyor

23.07.2026 09:32  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 1700'ü aşkın otobüsünde klima bakım ve kontrollerini sürdürüyor. Düzenli bakımlarla araçların soğutma sistemleri güçlendirilirken, her gün yüz binlerce İzmirlinin konforlu ve güvenli yolculuk yapması hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, bin 700'ü aşkın otobüsünde klima bakım ve kontrollerini sürdürüyor. Düzenli bakımlarla araçların soğutma sistemleri güçlendirilirken, her gün yüz binlerce İzmirlinin daha konforlu ve güvenli yolculuk yapması sağlanıyor.

Bin 700'ü aşkın otobüsü filosunda barındıran İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 471 hatla her gün yüz binlerce vatandaşı işine, okuluna, sevdiklerine ulaştırıyor. ESHOT Genel Müdürlüğü; otobüsler sefere çıkmadan atölyelerinde klimaları performans testlerinden geçiriyor, filtreleri yeniliyor ve gaz seviyelerini ayarlıyor. Bunun yanında ESHOT Genel Müdürlüğü, akıllı takip sistemleri sayesinde araçlardan gelen anlık verileri izliyor, olası bir arıza riskine sahada anında müdahale ediyor.

NELER YAPILIYOR?

ESHOT Genel Müdürlüğü, yaz mevsimine girmeden önce tüm araçlarını atölyelerde bakıma alıyor. Kirlenen polen filtreleri değiştiriliyor, otobüste başka bir filtre varsa ise onlarda da değişime gidiliyor. Klima sisteminde arızalı olan parçalar değiştiriliyor. Son olarak gaz seviyeleri ayarlanıyor ve otobüsler yaza hazır hale getiriliyor.

"YAZ BOYUNCA KESİNTİSİZ ÇALIŞIYORUZ"

ESHOT Genel Müdürlüğü Mersinli Atölye Şube Müdürü Zekeriya Kaymak, "ESHOT bünyesinde bulunan 5 atölyemizde klima bakım ve onarım çalışmalarımız yıl boyunca devam ediyor. Yaz aylarında ise çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz. Araçlarımızdan gelen her klima arızasına hızlı şekilde müdahale ediyor, filtre, gaz ve tüm soğutma sistemlerini detaylı olarak kontrol ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın yaz sıcaklarında konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlamak. Bu nedenle ekiplerimiz sahada ve atölyelerimizde kesintisiz görev yapıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Eshot, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eshot, Otobüslerde Klima Bakım ve Kontrollerini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da tahliye gerginliği 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
İstanbul’da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı
Sivas’ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı

10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:27
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 11:10:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Eshot, Otobüslerde Klima Bakım ve Kontrollerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.