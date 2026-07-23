Eshot, Otobüslerde Klima Bakım ve Kontrollerini Sürdürüyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, bin 700'ü aşkın otobüsünde klima bakım ve kontrollerini sürdürüyor. Düzenli bakımlarla araçların soğutma sistemleri güçlendirilirken, her gün yüz binlerce İzmirlinin daha konforlu ve güvenli yolculuk yapması sağlanıyor.

Bin 700'ü aşkın otobüsü filosunda barındıran İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 471 hatla her gün yüz binlerce vatandaşı işine, okuluna, sevdiklerine ulaştırıyor. ESHOT Genel Müdürlüğü; otobüsler sefere çıkmadan atölyelerinde klimaları performans testlerinden geçiriyor, filtreleri yeniliyor ve gaz seviyelerini ayarlıyor. Bunun yanında ESHOT Genel Müdürlüğü, akıllı takip sistemleri sayesinde araçlardan gelen anlık verileri izliyor, olası bir arıza riskine sahada anında müdahale ediyor.

NELER YAPILIYOR?

ESHOT Genel Müdürlüğü, yaz mevsimine girmeden önce tüm araçlarını atölyelerde bakıma alıyor. Kirlenen polen filtreleri değiştiriliyor, otobüste başka bir filtre varsa ise onlarda da değişime gidiliyor. Klima sisteminde arızalı olan parçalar değiştiriliyor. Son olarak gaz seviyeleri ayarlanıyor ve otobüsler yaza hazır hale getiriliyor.

"YAZ BOYUNCA KESİNTİSİZ ÇALIŞIYORUZ"

ESHOT Genel Müdürlüğü Mersinli Atölye Şube Müdürü Zekeriya Kaymak, "ESHOT bünyesinde bulunan 5 atölyemizde klima bakım ve onarım çalışmalarımız yıl boyunca devam ediyor. Yaz aylarında ise çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz. Araçlarımızdan gelen her klima arızasına hızlı şekilde müdahale ediyor, filtre, gaz ve tüm soğutma sistemlerini detaylı olarak kontrol ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın yaz sıcaklarında konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlamak. Bu nedenle ekiplerimiz sahada ve atölyelerimizde kesintisiz görev yapıyor" dedi.