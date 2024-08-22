İzmir'de 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Aranan Kişi Yakalandı

İzmir'de hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliğine bağlı unsurlar uygulama yaptıkları sırada F.Y'yi durdurdu.
Şahsın yapılan sorgusunda hakkında 19 yıl 2 ay 12 gün hapis cezası bulunduğu ve çok sayıda suçtan arandığı tespit edildi.
Şüpheli, adli mercilere teslim edildi.
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