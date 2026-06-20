İzsu'dan Küçük Menderes'e Su Takviyesi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinin etkilerine karşı Ödemiş Kiraz ve Beydağ 'da 25 yeni sondaj kuyusu açıyor. Yeni kaynaklarla yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2026 yılı yatırım programı kapsamında Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni sondaj kuyuları açıyor. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi ve yer altı su seviyelerindeki düşüş nedeniyle yaşanabilecek sorunların önüne geçmeyi hedefleyen çalışmaların, bölgenin su ihtiyacına uzun vadeli katkı sağlaması amaçlanıyor. 25 YENİ KUYU

Ödemiş'in Alaşarlı, Bozdağ, Bozcayaka, Konaklı, Köseler, Işık, Balabanlı, Günlüce, Mursallı, Demirdere, Kızılca, Bucak ve Demircili mahallelerinde; Kiraz'ın Arkacılar, Başaran, Haliller, Karaman, Kibar, Kırköy ve Saçlı mahallelerinde; Beydağ'ın ise Yukarıaktepe, Eğridere ve Halıköy mahallelerinde 25 yeni sondaj kuyusu açma çalışmaları sürüyor. Yeni kaynaklar en kısa sürede şebekeye bağlanacak. YENİ SU KAYNAKLARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İZSU, bölgenin gelecekteki su ihtiyacını da göz önünde bulundurarak yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ödemiş'te 37, Kiraz'da 23 ve Beydağ'da 6 olmak üzere toplam 66 yeni sondaj kuyusu için araştırma ve planlama çalışmaları yürütülüyor. İklim krizinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği günümüzde İZSU, alternatif su kaynaklarını devreye alarak hem kent merkezinin hem de kırsal yerleşimlerin su arz güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Böylece mevcut kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve gelecekte yaşanabilecek su sorunlarına karşı önlem alınması amaçlanıyor.