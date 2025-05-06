İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi

İzmir'de, geçen yıl eylül ayında 3 ABD'li askere yönelik fiziki saldırıya ilişkin, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin ile TGB üyesi 14 sanığın yargılandığı davada mütalaa sunuldu.

06.05.2025 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, geçen yıl eylül ayında 3 ABD'li askere yönelik fiziki saldırıya ilişkin, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin ile TGB üyesi 14 sanığın yargılandığı davada mütalaa sunuldu.

İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanıklar ise katılmadı.

Duruşmada olaya müdahale eden 4 polis, tanık olarak dinlendi.

Alsancak semtinde görev yaptıklarını ifade eden F.İ, gürültü üzerine olayın yaşandığı yere gittiklerini söyledi.

O esnada bir kişinin kafasında çuval olduğunu gördüğünü ifade eden F.İ, "Kalabalığı dağıtmak için olay yerine siren çalarak gittik, sözlü ikazlar yaptık. Geldiğimizde kafasında çuval bulunan kişinin yüz hattında ve boynunda kızarıklık vardı. Olayı gerçekleştiren grup bize zorluk çıkarmadı, kendiliğinden dağıldılar." dedi.

Polis memuru M.C. ise Amerikan askerlerinin darbedildiğine ilişkin anlara şahit olmadığını söyledi.

Yine tanıklardan S.Ç, olay yerinde slogan duymadığını, H.Ş. de sanıkları ifade için karakola davet ettiklerinde zorluk çıkarmadan geldiklerini aktardı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanıkların, "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 2 Eylül 2024'te, aralarında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de bulunduğu TGB üyesi bir grup, 3 ABD'li askeri personele fiziki saldırıda bulunmuş, polis 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 10'u tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Avukatları tarafından itiraz edilmiş, sulh ceza hakimliğince reddedilen itirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, 10 kişinin tahliyesine karar vermişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, iddianame İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Hukuk, Eylül, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:00:12. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.