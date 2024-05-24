İzmir\'de kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli 41 yıl hapis cezası ile aranıyordu

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İzmir'in Konak ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı ve cezaevi firarisi hükümlü olduğu belirlendi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Anafartalar Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

Uyarı üzerine kaçan şüpheli kovalamaca sonucu aynı cadde üzerinde ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemede şüpheli S.Y'nin hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğunu belirlendi.

S.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.