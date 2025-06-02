İzmir'de 624 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Yardımı

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir ve Manisa'da 624 çocuğun bayramlık kıyafet alışverişine katkı sağladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bu yıl da yüzlerce çocuğun bayram sabahında yeni giyisilerle yüzlerinde tebessümle uyanmasının sağlanacağı belirtildi.

Hayır anlayışının toplumda dayanışma ve merhamet duygularını pekiştirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vakıf kültürü sadece tarihi yapıları korumakla sınırlı değildir, aynı zamanda insanı yaşatma, ihtiyaç sahibine ulaşma anlayışıdır. Vakıf senetlerinde yer alan bu tür hayır şartlarını günümüzde de uygulamak, vakıf ruhunu canlı tutmak ve toplumsal faydayı sürdürülebilir kılmak açısından büyük önem taşımaktadır."

Vakıf yetkilileri, çocuklardan ve ailelerden teşekkür mesajı aldıklarını, bu tür sosyal yardımlarının aynı duyarlılıkla devam edeceğini kaydetti.