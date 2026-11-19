İzmir merkezli dolandırıcılık örgütünün, sahte kredi ve yatırım reklamlarıyla vatandaşlardan aldığı paraları farklı banka hesaplarına aktararak nakde çevirdiği, bu işlemler için hesaplarını kiralayanlara aylık yaklaşık 20-30 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşların 2024 ve 2025 yıllarında dolandırıldıkları yönündeki başvuruları üzerine başlatılan soruşturmada 563 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede İzmir merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 197 sanıktan 74'ünün tutuklandığı, diğer sanıklar hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

İzmir 56. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, suç örgütü son iki yılda 68 kişiyi sosyal medyadaki sahte kredi ve yatırım reklamlarıyla tuzağa çekti. Örgüt üyeleri, düşük faizli veya uygun ödemeli kredi, kredi kartı aidatı iadesi gibi cazip teklifler içeren sponsorlu reklamlar yayımladı. Bankaların kurumsal logolarının kullanıldığı sahte internet siteleri ve formlar aracılığıyla bu ilanlara başvuran kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri toplandı.

"Atıcı" olarak tanımlanan örgüt üyeleri, başkaları adına kayıtlı GSM hatları veya 0850 ile başlayan numaralar üzerinden vatandaşları arayarak kendilerini banka personeli ya da yatırım danışmanı olarak tanıttı.

Aradıkları kişilerin bazı kişisel bilgilerini paylaşarak güven kazanan sanıkların, kredi veya iade işlemi yapılacağı vaadiyle mobil bankacılık onay kodlarını aldığı, hesaplarında şüpheli işlem bulunduğunu söyleyerek panik oluşturduğu öne sürüldü.

Bu yöntemlerle bazı müştekilerin mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlandığı, bazılarının ise yönlendirilerek örgütün kontrolündeki banka hesaplarına para göndermelerinin sağlandığı kaydedildi.

"Hesapçı" olarak adlandırmışlar

Örgütün banka hesaplarını kullanabilmek için bazı kişileri para karşılığında sisteme dahil ettiği, bu kişilere hesaplarını ve mobil bankacılık erişimlerini kullandırmaları karşılığında aylık 20-30 bin lira ücret ödediği belirtildi.

İddianamede, elde edilen paraların "hesapçı" olarak adlandırılan bu kişilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Örgüt üyelerinin, bu hesapların kontrolünü ele geçirmek için söz konusu kişilere farklı bankalarda hesap açtırdığı, kendi temin ettikleri GSM hatlarını da bu hesaplara tanımlattığı bildirildi.

Hesaplara gelen paraların bloke edilmesini ve işlemlerin takibini zorlaştırmak amacıyla farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından "hesapçı"lara ATM'lerden veya banka şubelerinden çektirildiği belirtildi. Çekilen paraların örgüt içindekilere kuryelerle teslim edildiği, bazı tutarların kripto para cüzdanlarına da aktarıldığı kaydedildi.

11'er yıldan 26'şar yıla kadar hapis talebi

Müşteki beyanları ve dosyadaki para hareketleri üzerinden örgütün toplam suç gelirinin yaklaşık 105 milyon lira olduğu aktarılan iddianamede, dosyada sanıkların banka hesap hareketleri, telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar, dijital materyal incelemeleri, MASAK verileri, kripto para platformlarından elde edilen bilgiler, müşteki ve şüpheli ifadeleri ile şirket kayıtları delil olarak değerlendirildi.

Ayrıca 12 şirketin, suçtan elde edilen mal varlığı değerleriyle bağlantıları kapsamında sorumlu olarak gösterildiği iddianamede, bu şirketler hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması da talep edildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 11'er yıldan 26'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık değerlendirmesinde, bu yöntemle para hareketlerinin izlenmesinin güçleştirildiği, işlemlerin farklı bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle incelemelerin zaman aldığı belirtildi. Bankalardan talep edilen güvenlik kamerası görüntülerinin bir bölümünün de geçen süre nedeniyle temin edilemediği aktarıldı.