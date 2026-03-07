Cemil Tugay, Atatürk'ün Sözüyle Kadınlar Gününü Kutladı - Son Dakika
Cemil Tugay, Atatürk'ün Sözüyle Kadınlar Gününü Kutladı

07.03.2026 23:03  Güncelleme: 00:09
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü üç gün süren etkinliklerle kutladı. Başkan Cemil Tugay, etkinliklerde kadınların gücünü vurguladı ve çeşitli stantları ziyaret ederek İzmirli kadınlarla buluştu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk'ün "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözüyle kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü "Aramızda Eşitlik Var" temasıyla üç gün süren etkinliklerle karşıladı. Kültürpark'tan ilçelere uzanan etkinliklerde kadın emeği ve dayanışma ön plana çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kültürpark'taki stantları ziyaret ederek üretici kadınlarla buluştu. Başkan Tugay, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıfların temsilcileriyle sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi ve gençlerin taleplerini dinleyerek ihtiyaçları not aldı. Etkinlikte binlerce İzmirli, kadınların gücünü kutlamak için bir araya geldi.

Atatürk'ün sözüyle kadınlar gününü kutladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü yazıya dökerek kutladı. Başkan Tugay, İzmir'de yedi yıl önce kurulan ilk bağımsız FRC robotik takımı 8056 Laissez Faire üyelerinin kendisine hediye ettiği 8 Mart rozetini takarak stant ziyaretlerini gerçekleştirdi.  Başkan Tugay alanda İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin temsilcileriyle de selamlaştı.

Başkan Tugay'ı duygulandıran anlamlı sürpriz

SMYRNA Güçlü Kadınlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği standında, Başkan Cemil Tugay'ı duygulandıran anlamlı bir sürpriz yaşandı. Şirin Yücel, Başkan Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde yaşadıkları özel bir anıyı hatırlattı. Yücel, bir etkinlik sırasında son kalan limonatayı Başkan Tugay'ın almayarak kendisine ikram ettiğini ve "Önce kadınlar" dediğini belirtti. Yücel, o anıyı unutmayarak yıllarca beklediği bir hediyeyi, o limonatanın bardağını Başkan Tugay'a takdim etti. Beklenmedik bu sürpriz karşısında teşekkürlerini ileten Başkan Tugay, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Renkli görüntüler ve sıcak temaslar

İzmirli sekiz yaşındaki Aymira Aslan, stant ziyaretleri sırasında Başkan Cemil Tugay için hazırladığı özel jimnastik gösterisini sergiledi. Başkan Tugay ayrıca Sağlıklı Yaşam Derneği'ni ziyaret ettiği sırada kısa bir meditasyon ve aydınlanma programı deneyimi yaşadı. Etkinlikte, sporcu gençler de Başkan Tugay'dan malzeme desteği talep etti. Başkan Tugay, "Gençleri ve çocukları çok önemsiyorum. Taleplerinin yerine getirilmesi için çalışıyoruz. Bir aksilik çıksın istemiyorum. Direkt telefon numaramı vereyim, sizden de birinin telefon numarasını alayım, böylece iletişimde kalalım" diyerek gençlerin ihtiyaçlarına duyduğu hassasiyeti dile getirdi.

Kırsal destekler için özel teşekkür

Başkan Cemil Tugay, kırsal üretim yapan İzmirli kadınların stantlarını ziyaret ederek dayanışma içinde emek veren üreticilerle bir araya geldi. Üreticilere, herhangi bir talepleri olup olmadığını soran Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal destekleri ve hamleleri konusunda memnuniyetlerini dinledi. Alışveriş yaptığı sırada Menderes Yeniköy Kadın Kooperatifi'nin standında, salep üretimine sağlanan destekler için teşekkürler aldı.

