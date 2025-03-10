İzmir'de 8 Mart Etkinlikleri Kapsamında Tekstil Fabrikasına Ziyaret

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek burada çalışan kadın işçilerle bir araya geldi.

8 Mart'ta kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından haftaya yayılan etkinlikler düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay Gaziemir Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyetlerini yürüten Hugo Boss firmasının üretim tesislerini ziyaret etti. Fabrikanın Genel Müdürü Arif Kaya ve fabrika yönetiminin karşıladığı Tugay çiftine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay da eşlik etti. İşçi kadınlarla bir araya gelen Başkan Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay üretim faaliyetleri ve tesisler hakkında bilgi aldı. Samimi bir ortamda geçen ziyaret ve sohbetin ardından Başkan Tugay çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.