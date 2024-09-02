İzmir'de ABD askeri saldırısında 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de ABD askeri saldırısında 15 kişi gözaltına alındı

İzmir\'de ABD askeri saldırısında 15 kişi gözaltına alındı

İzmir'de ABD'nin taarruz gemisinde görevli askerlere yönelik fiziksel saldırıda bulunan 15 kişi gözaltına alındı. Olay, 2 Eylül 2024 tarihinde Konak ilçesinde gerçekleşti ve emniyet güçleri tarafından hızlı bir müdahale yapıldı. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

02.09.2024 19:00
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(İZMİR)- İzmir'de ABD'nin taarruz gemisinde görevli askerin kafasına çuval geçirilmesine ilişkin İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamda olaya karışan 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 02.09.2024 Pazartesi günü 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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