İzmir'de Aile Dramı: Anne İki Kızını Bıçaklayıp İntihar Etti - Son Dakika
İzmir'de Aile Dramı: Anne İki Kızını Bıçaklayıp İntihar Etti

11.08.2025 19:09
İzmir'de Havin Gün, iki kızını bıçaklayıp intihar etti; biri hayatını kaybetti, diğeri tehlikede.

İZMİR'de Havin Gün, iki kızından Avşin Gün'ü (2) bıçakla öldürüp, Nevşin Gün'ü ise (3) ise yaralayıp, ardından aynı bıçakla intihar etti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Salimbey Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Havin Gün, kızları Avşin Gün ve Nevşin Gün'ü bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendine de sapladı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik Avşin burada hayatını kaybederken, ablası Nevşin Gün ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne, annesi Havin Gün ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Havin Gün de sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Tedavisi süren Nevşin Gün'ün ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba C.G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

