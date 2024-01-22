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İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı - Son Dakika
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İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle durdurulan arabalı vapur seferleri, 16.30 itibarıyla yeniden başladı. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, seferlerin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 10.40'tan itibaren Üçkuyular İskele'den yapılan arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.

İzmir\'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı
22.01.2024 - 16:29,
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, 16.30'dan itibaren arabalı vapur seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 10.40 itibarıyla Üçkuyular İskele'den yapılan arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.

Kaynak: AA
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