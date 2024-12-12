İzmir'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Gözaltında

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İzmir'in Konak ilçesinde hafif ticari araç içerisinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. (24), arkadaşı Fehim Can Erdoğan (23) ile hafif ticari araçla Şehitler Korusu'na geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, A.Ö. Erdoğan'ı bıçakladı.

Çevredekilerin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erdoğan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.