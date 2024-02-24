İzmir'de asayiş uygulamasında yakalanan 35 firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 17-23 Şubat arasında kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda 35'i hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalandı.
Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 729 gram uyuşturucu madde, 1776 uyuşturucu hap, 4 çalıntı motosiklet ile 3 şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticaretinden 9, uyuşturucu madde kullanmaktan 215, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 426 kişiye işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 35 Firari Hükümlü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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