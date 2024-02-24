İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 35 Firari Hükümlü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 35 Firari Hükümlü Gözaltına Alındı

İzmir\'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 35 Firari Hükümlü Gözaltına Alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 35'i hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalandı. Denetimlerde ise 24 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 729 gram uyuşturucu madde, 1776 uyuşturucu hap, 4 çalıntı motosiklet ile 3 şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden 9, uyuşturucu madde kullanmaktan 215, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 426 kişiye işlem yapıldı.

24.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:46
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İzmir'de asayiş uygulamasında yakalanan 35 firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 17-23 Şubat arasında kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda 35'i hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalandı.

Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 729 gram uyuşturucu madde, 1776 uyuşturucu hap, 4 çalıntı motosiklet ile 3 şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden 9, uyuşturucu madde kullanmaktan 215, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 426 kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Cezaevi, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 35 Firari Hükümlü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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