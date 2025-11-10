Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT-Kerim UĞUR

(İZMİR) – Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde İzmir'de "Ata'ya saygı yürüyüşü" düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Biz, Ulu Önder'in hemşehrileriyiz. O ışığın kıvılcımı bu topraklarda yandı. Bu kent, o umudu taşımanın onurunu her zaman yaşadı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Ata'ya saygı yürüyüşü' gerçekleştirdi. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, CHP'li ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte, 350 metrelik Atatürk posteri, Kordon boyunca taşındı. Alsancak Liman'dan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda ise "1881–193?" koreografi gösterisi düzenlendi. Törende konuşma yapan Başkan Vekili Yıldır, şunları söyledi:

"Bugün 87 yıllık bir özlemin, bir acının, 87 yıl önce ebedileşen bir inancın yıl dönümünü birlikte paylaşıyoruz. Milletimizin kalbinde hiç sönmeyecek o ışığın sahibini, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. O, hiçbir zaman yalnızca bir komutan, bir devlet kurucusu olmadı. Hatta bana kalırsa en önemlisi, bir millete kendi kaderini eline alma bilincini kazandıran öğretmen kimliğine sahipti. Savaşın içinden barışı, yıkımın içinden umudu, karanlığın içinden aydınlığı çıkarmayı bilen bir öğretmen...

Her sözünde aklın, vicdanın ve insanlığın izini bıraktı. Kadınların sesini yükseltti, gençliğe güvendi, halkına inandı. 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' diyerek yalnızca bu ülkeye değil, tüm insanlığa seslendi. Değerli İzmirliler, bizler kurtuluşun başladığı, Cumhuriyetin köklerini saldığı şehrin sakinleriyiz. Biz, Ulu Önder'in hemşehrileriyiz. O ışığın kıvılcımı bu topraklarda yandı. Bu kent, o umudu taşımanın onurunu her zaman yaşadı.

Bugün bizlere düşen görev, o ışığı canlı tutmaktır. Adaletle, vicdanla, emekle, umutla Cumhuriyeti yaşatırken her gün yeniden kurmaktır. İzmir'in her sokağında, bir çocuğun gülüşünde, bir öğretmenin emeğinde, bir gencin umudunda Atatürk'ün sesi, düşüncesi ve aydınlık yarınlar için mücadelesi yaşamaya devam ediyor. Biz o inancı taşımaya, o mirası büyütmeye kararlıyız. Her adımımızda, her hizmetimizde, her nefesimizde onun bize bıraktığı Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. ve şimdi, tarihimiz boyunca olduğu gibi bir kez daha sesleniyoruz: 1283 Harbiyeli Mustafa Kemal, Başkomutan Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk... Bir idealin ilk adımının, bir milletin kurtuluşunun, bir ülkenin yeniden doğuşunun mimarı olarak daima sevilecek, daima sayılacak, daima saygı ve minnetle hatırlanacaksın. Adımların adımlarımız, yolun yolumuz, mücadelen mirasımızdır. Ruhun şad olsun. İyi ki varsınız."