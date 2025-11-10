İzmir'de Ata'ya Saygı Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Ata'ya Saygı Yürüyüşü Düzenlendi

10.11.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde, İzmir'de gerçekleştirilen 'Ata'ya saygı yürüyüşü'nde; belediye yetkilileri ve vatandaşlar bir araya gelerek Ulu Önder'i andı. Yürüyüşte 350 metrelik Atatürk posteri taşınırken, Cumhuriyet Meydanı'nda koreografi gösterisi yapıldı.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT-Kerim UĞUR

(İZMİR) – Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde İzmir'de "Ata'ya saygı yürüyüşü" düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Biz, Ulu Önder'in hemşehrileriyiz. O ışığın kıvılcımı bu topraklarda yandı. Bu kent, o umudu taşımanın onurunu her zaman yaşadı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Ata'ya saygı yürüyüşü' gerçekleştirdi. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, CHP'li ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte, 350 metrelik Atatürk posteri, Kordon boyunca taşındı. Alsancak Liman'dan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda ise "1881–193?" koreografi gösterisi düzenlendi. Törende konuşma yapan Başkan Vekili Yıldır, şunları söyledi:

"Bugün 87 yıllık bir özlemin, bir acının, 87 yıl önce ebedileşen bir inancın yıl dönümünü birlikte paylaşıyoruz. Milletimizin kalbinde hiç sönmeyecek o ışığın sahibini, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. O, hiçbir zaman yalnızca bir komutan, bir devlet kurucusu olmadı. Hatta bana kalırsa en önemlisi, bir millete kendi kaderini eline alma bilincini kazandıran öğretmen kimliğine sahipti. Savaşın içinden barışı, yıkımın içinden umudu, karanlığın içinden aydınlığı çıkarmayı bilen bir öğretmen...

Her sözünde aklın, vicdanın ve insanlığın izini bıraktı. Kadınların sesini yükseltti, gençliğe güvendi, halkına inandı. 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' diyerek yalnızca bu ülkeye değil, tüm insanlığa seslendi. Değerli İzmirliler, bizler kurtuluşun başladığı, Cumhuriyetin köklerini saldığı şehrin sakinleriyiz. Biz, Ulu Önder'in hemşehrileriyiz. O ışığın kıvılcımı bu topraklarda yandı. Bu kent, o umudu taşımanın onurunu her zaman yaşadı.

Bugün bizlere düşen görev, o ışığı canlı tutmaktır. Adaletle, vicdanla, emekle, umutla Cumhuriyeti yaşatırken her gün yeniden kurmaktır. İzmir'in her sokağında, bir çocuğun gülüşünde, bir öğretmenin emeğinde, bir gencin umudunda Atatürk'ün sesi, düşüncesi ve aydınlık yarınlar için mücadelesi yaşamaya devam ediyor. Biz o inancı taşımaya, o mirası büyütmeye kararlıyız. Her adımımızda, her hizmetimizde, her nefesimizde onun bize bıraktığı Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. ve şimdi, tarihimiz boyunca olduğu gibi bir kez daha sesleniyoruz: 1283 Harbiyeli Mustafa Kemal, Başkomutan Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk... Bir idealin ilk adımının, bir milletin kurtuluşunun, bir ülkenin yeniden doğuşunun mimarı olarak daima sevilecek, daima sayılacak, daima saygı ve minnetle hatırlanacaksın. Adımların adımlarımız, yolun yolumuz, mücadelen mirasımızdır. Ruhun şad olsun. İyi ki varsınız."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Ata'ya Saygı Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“AK Partiliyim“ dedi, polise hakaret yağdırdı Söylediği her şey yalan çıktı "AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı
Selçuk İnan’dan Aslan’a çelme Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti
Türkiye’nin konuştuğu pozisyon Osimhen’in golü iptal edildi Türkiye'nin konuştuğu pozisyon! Osimhen'in golü iptal edildi
Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü
Galatasaray’ın 19 maçlık dev serisi bitti Galatasaray'ın 19 maçlık dev serisi bitti

15:47
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
15:45
Bahis skandalında yeni gelişme Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
15:32
e-Devlet kilitlendi Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
15:03
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
14:19
Kocaeli’deki Parfüm Tesisinde Yangın: 6 Ölü, Yaralılar Var
Kocaeli'deki Parfüm Tesisinde Yangın: 6 Ölü, Yaralılar Var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 16:06:51. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Ata'ya Saygı Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.