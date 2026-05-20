İzmir'de Bayram Öncesi Denetimler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Bayram Öncesi Denetimler

İzmir\'de Bayram Öncesi Denetimler
20.05.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de otogar ve hallerde yapılan denetimlerde 130 işletmeye toplam 679 bin 383 TL ceza kesildi.

İZMİR Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı tatili öncesinde otogar ve toptancı hallerinde denetim yapıldı. Otogardaki denetimlerde yönetmeliğe aykırı hareket ettikleri belirlenen 67 seyahat işletmesine toplam 615 bin 815 TL; kafe ile restoranlara ise toplam 63 bin 568 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasada fiyat istikrarının sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla il genelinde denetimleri yoğunlaştırdı. Bu kapsamda il ve ilçelerdeki şehirler arası yolcu taşımacılığı hizmeti sunulan otogarlarda ve bu otogarların içinde bulunan kafe ve restoran gibi işletmeleri ile sebze ve meyve hallerinde kapsamlı denetimler yapıldı. Otogarlarda özellikle bilet ücretlerinin vatandaşların görebileceği bir biçimde işletmelerce sunulup sunulmadığı, bilet fiyatlarında haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığı, tarifeye aykırı uygulamaların bulunup bulunmadığı, tüketiciyi yanıltıcı işlemler ve haksız rekabete yol açabilecek uygulamaların var olup olmadığı kontrol edildi.

MEYVE-SEBZE FİYATLARI KONTROL EDİLDİ

Meyve sebze hallerinde de ürünün Hal Kayıt Sistemi'nde bildiriminin bulunup bulunmadığı, bildirimin içeriği ile fiziki ürünün uyumlu olup olmadığı hususlarıyla, sebze meyve ürünlerinin fiyat hareketleri, stokçuluk, kayıt dışı faaliyetler ve piyasa dengesini bozabilecek uygulamalar yakından takip edildi. Vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli kontroller yapıldı.

İŞLETMELERE CEZA YAĞDI

Bu kapsamda il ve ilçelerde şehirler arası yolcu taşımacılığı hizmeti sunulan otogarlarda yapılan denetimlerde; 67 seyahat işletmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı eylemleri tespit edildi. Bu işletmelere 615 bin 815 TL idari para cezası uygulandı. Otogarlarda bulunan kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde de anılan kanun ve yönetmeliğe aykırı uygulamaları tespit edilen işletmelere 63 bin 568 TL idari para cezası kesildi.

5 İLÇEDEKİ 73 İŞLETME DENETLENDİ

Diğer yandan Buca, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Bergama ilçelerinde kurulu bulunan sebze meyve hallerinde toplam 73 işletmede denetim yapıldı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, "Bayram tatili öncesi ve tatil sürecinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasını önlemek, adil ve şeffaf ticaret düzenini korumak ve piyasadaki fırsatçı uygulamalara karşı etkin mücadeleyi sürdürmektir. Denetimlerimiz bu süreçte aralıksız devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Bayram Öncesi Denetimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
11:52
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun’u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:23:53. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Bayram Öncesi Denetimler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.