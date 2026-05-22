İzmir'de Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

İzmir Valisi Süleyman Elban, Kurban Bayramı dolayısıyla valilik makamında, il protokolü ile bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Bayramlaşma törenine İzmir Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl müdürlükleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, rektörler ve Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri katıldı. Bayram tebriğini Vali Elban, İzmir Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya kabul etti. Bayramlaşmanın ardından toplu fotoğraf çekildi.