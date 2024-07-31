İzmir'de Bir Kafede Yaralama Olayı

Güncel

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kafede otururken omzuna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede arkadaşlarıyla oturan İbrahim Danışan (50) omzunda aniden acı hissetmesi üzerine, arkadaşlarının yardımıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan kontrolde Danışan'ın omzuna mermi isabet ettiği belirlendi, mermi tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

Çıkarılan mermi çekirdeği, polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde arkadaşlarıyla oturan Danışan'ın birden sağ omzunu tuttuğu, acıyla yerinden kalktığı, çevredekilerin Danışan'ın omzuna ve etrafa baktığı anlar yer aldı.