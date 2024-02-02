İzmir\'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kutbettin Koluman\'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman'ı (39), 4 yaşındaki kızının gözü önünde tabanca ile başından vurarak öldüren Kutbettin Koluman'a (50) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Olay, geçen yıl 28 Nisan'da saat 08.00 sıralarında, Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tezgahtar olarak çalıştığı fırına gitmek için yanına aldığı en küçük kızı ile evinden çıkan 4, 9, 13 ve 15 yaşlarında 4 çocuk annesi Recibe Koluman'ı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi inşaat işçisi Kutbettin Koluman (50) takip etti. Bir süre sonra belinden tabancasını çıkartan Kutbettin Koluman, arkasından yaklaştığı Recibe Koluman'ın başına ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Recibe Koluman'ın öldüğünden emin olmak isteyen Kutbettin Koluman, yaklaşıp, çocuğunun gözü önünde 2 el daha baş kısmına ateş ederek koşarak uzaklaştı. Silah sesini duyup sokağa çıkan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Recibe Koluman'ın öldüğü belirlendi. Kutbettin Koluman, aynı gün Boğaziçi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Recibe Koluman ise memleketi Mardin'de toprağa verildi.
'EVDEN ÇIK' BASKISI
Recibe Koluman'ın, 18 yıllık eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı, Kutbettin Koluman'ın ise ona pay vermemek için birlikte yaşadıkları evi 25 Ağustos 2022'de bir akrabasına sattığı, eşiyle çocuklarını öldürmekle tehdit edip, evin duvarına ise 'X' işareti kazıdığı öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kutbettin Koluman'ın, dava sürecinde çocuklarıyla birlikte satılan evde yaşamaya sürdüren eşine, evi boşaltması için baskı yaptığı belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kutbettin Koluman tutuklandı.
CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI
Koluman hakkında, 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Kutbettin Koluman, taraf avukatları ve kadın platformu üyeleri katıldı.
Öldürülen Recibe Koluman'ın ailesinin avukatı, sanık Kutbettin Koluman'ın eşini tasarlayarak kasten öldürdüğünü belirtip, haksız tahrik ve iyi hal indirimi almak için savunmasında kendini mağdur konumuna düşürmeye çalıştığını söyledi.
Mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Kutbettin Koluman'ı, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirim yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Bursa'da ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine bugün hayata gözlerini yuman yazar Alev Alatlı için taziye mesajında bulunarak başladı. Erdoğan konuşmasında ''Vefatını yola çıkarken öğrendim, eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecek'' dedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İstanbul'da Murat Kurum'un Ankara'da ise Turgut Altınok'un emeklilerin desteğini almak için verdikleri vaatler dikkat çekiyor. Emeklileri merkeze alan Kurum seçimi kazanması durumunda aylık 2 bin 500 TL, Altınok ise 5 bin TL vermeyi taahhüt ediyor.
Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde sırra kadem bastı. 79 gündür aranan Çelik'in öldürüldüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklandı. Çelik'in aracını satmaya çalışan Yasin, cinayeti itiraf etti ve cinayeti Mert isimli kişinin işlediğini söyledi. Mert'in daha önce Çelik'in kızı ile nişanlı olduğu öğrenildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
İspanya Liginin 22. Haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu ve maçı 2-0 kazandı. Maçta yedek olarak kalan milli futbolcumuz Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle dikkat çekti. Güler'in, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri göstereceği iddia edildi. Bu sezon toplamda 76 dakika süre bulabilen Güler, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.
ABD polisi, Colorado eyaletinde bir evde betona gömülü çocuk kalıntıları bulduğunu açıkladı. Polis, 2018'de kaybolan iki çocuğu aradıklarını belirtirken, olayın detayları hakkında bilgi vermedi.
Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kutbettin Koluman'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?