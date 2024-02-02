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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kutbettin Koluman'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kutbettin Koluman'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İzmir\'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kutbettin Koluman\'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman'ı, 4 yaşındaki kızının gözü önünde tabanca ile başından vurarak öldüren Kutbettin Koluman'a indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Olayın ardından Kutbettin Koluman, polise teslim oldu. Recibe Koluman'ın ailesinin avukatı, sanığın kendini mağdur konumuna düşürmeye çalıştığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

02.02.2024 16:02
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İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman'ı (39), 4 yaşındaki kızının gözü önünde tabanca ile başından vurarak öldüren Kutbettin Koluman'a (50) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 28 Nisan'da saat 08.00 sıralarında, Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tezgahtar olarak çalıştığı fırına gitmek için yanına aldığı en küçük kızı ile evinden çıkan 4, 9, 13 ve 15 yaşlarında 4 çocuk annesi Recibe Koluman'ı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi inşaat işçisi Kutbettin Koluman (50) takip etti. Bir süre sonra belinden tabancasını çıkartan Kutbettin Koluman, arkasından yaklaştığı Recibe Koluman'ın başına ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Recibe Koluman'ın öldüğünden emin olmak isteyen Kutbettin Koluman, yaklaşıp, çocuğunun gözü önünde 2 el daha baş kısmına ateş ederek koşarak uzaklaştı. Silah sesini duyup sokağa çıkan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Recibe Koluman'ın öldüğü belirlendi. Kutbettin Koluman, aynı gün Boğaziçi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Recibe Koluman ise memleketi Mardin'de toprağa verildi.

'EVDEN ÇIK' BASKISI

Recibe Koluman'ın, 18 yıllık eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı, Kutbettin Koluman'ın ise ona pay vermemek için birlikte yaşadıkları evi 25 Ağustos 2022'de bir akrabasına sattığı, eşiyle çocuklarını öldürmekle tehdit edip, evin duvarına ise 'X' işareti kazıdığı öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kutbettin Koluman'ın, dava sürecinde çocuklarıyla birlikte satılan evde yaşamaya sürdüren eşine, evi boşaltması için baskı yaptığı belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kutbettin Koluman tutuklandı.

CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI

Koluman hakkında, 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Kutbettin Koluman, taraf avukatları ve kadın platformu üyeleri katıldı.

Öldürülen Recibe Koluman'ın ailesinin avukatı, sanık Kutbettin Koluman'ın eşini tasarlayarak kasten öldürdüğünü belirtip, haksız tahrik ve iyi hal indirimi almak için savunmasında kendini mağdur konumuna düşürmeye çalıştığını söyledi.

Mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Kutbettin Koluman'ı, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirim yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kutbettin Koluman'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika


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