ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 22.03 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 52.44 Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.17 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 63.06'sı açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 52.44'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.17'sini aldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay önde - Son Dakika
Gaziantep'te yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 46,39'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,43 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
Tokat'ta yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi adayı kazandı. 1920 yılında il olan Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı. Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.
Sizin düşünceleriniz neler ?