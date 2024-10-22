İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Konserle Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Konserle Kutlandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda 100. Yıl Cumhuriyet Korosu'nun verdiği konserle büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Etkinlikte Cumhuriyet marşları seslendirilirken, İzmirliler unutulmaz anlar yaşadı.

22.10.2024 11:40  Güncelleme: 13:26
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Kutlamalar kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Korosu'nun Konak Atatürk Meydanı'nda konser verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kentin tamamına yayma hedefiyle başlattığı "Cumhuriyet Her Yerde" programı kapsamında düzenlenen etkinlikler aralıksız devam ediyor. Kutlamalar kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda konser düzenlendi. Şef İnanç Menekşe yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Korosu'nun sahne aldığı konserde Cumhuriyet marşları ve dönemi yansıtan özel repertuvar İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kapsamında düzenlenen konsere İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve yurttaşlar katıldı.

"Özgür olmayan bir sanatın var olma şansı da yok"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın sevgi ve selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Yıldır, "Cumhuriyet'i düşündüğüm zaman iki kavram geliyor aklıma. Bunlardan bir tanesi özgürlük, bir tanesi de anlam. Cumhuriyetimiz hepimizi özgür kıldı. Bu dünyada kendisini anlamlı bulan bireyler haline getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü var, 'Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur' diyor. Sanat özgür olmak zorundadır. Özgür olmayan bir sanatın var olma şansı da yok. İkincisi anlam demiştim. Hepimiz bu dünyada anlamlı insanlar, anlamlı canlılar olmak isteriz. Bu neresinden bakılırsa bakılsın yaşam için en önemli etkenlerden bir tanesi. Kendimizi anlamlı bulduğumuz sürece yaşadığımızı anlarız. İşte bu özgürlüğü ve anlamı bize olabildiğince sağlayan şeydir Cumhuriyet" dedi.

Cumhuriyet'in mirasını kutlamak ve bu özel günün heyecanını yaşamak isteyen İzmirliler, konserin sonunda büyük bir gurur ve coşkuyla alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Konserle Kutlandı - Son Dakika

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