İzmir'de Cumhuriyet Coşkusu Metroda Yaşandı

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(İZMİR) - İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bugün İzmir Metro'sunu kullanan yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando ekibinin sürpriziyle karşılaştı. Bando ekibi, Fahrettin Altay, Konak, Çankaya ve Bornova istasyonlarında marşlarla vatandaşlara Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Günün son saatlerine kadar devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi, İzmirlilere sürpriz yaptı.

Fahrettin Altay İstasyonu'ndan metroya binen bando ekibi; Konak, Çankaya ve Bornova istasyonlarında marşlarla İzmirliler'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İzmir Metrosu'nda yolculuk yapan yurttaşlar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayarak, bayraklar ve alkışlarla marşlara eşlik etti.