İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 11 Tutuklama

İzmir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2 şüpheli sınır dışı edildi.

26.04.2025 14:21
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İzmir'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen 1 milyon 361 bin 110 lira ile bir miktar ziynet eşyası ve dijital materyale el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika

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