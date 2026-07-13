İzmir'de Denizde Sürüklenen 5 Kişi Kurtarıldı

İzmir'de, kürek sörfü yaptıkları sırada denizde sürüklenen 5 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde kürek sörfü yapan 5 kişinin denizde sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Kurtarılan 5 kişi, Güneşlikent Sahili'ne ulaştırıldı.
Sağlık durumları iyi olan kurtarılanlardan birinin 6 aylık bebek olduğu öğrenildi.
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