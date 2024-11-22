İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de 12 kuyumcuya düşük ayarlı altın satarak 350 bin TL mağduriyet yaratan 6 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı.

22.11.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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İZMİR'de 12 ayrı kuyumcuya 22 ayar görüntüsü verilmiş düşük ayarlı altın satarak dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 ayrı kuyumcuya 8 ayar altın üzerine 22 ayar görüntüsüyle kaplanmış kolyeleri, 22 ayar olarak satan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 350 bin TL mağduriyete sebep olduğu tespit edilen 2'si kadın, 6 şüpheli dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A. adlı kadın ile Y.Ş. ve Ş.S. tutuklandı, 1'i kadın diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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