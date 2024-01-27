İzmir\'de Dünya Gümrük Günü Töreni Düzenlendi

Dünya Gümrük Günü nedeniyle İzmir'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Enver Kök, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Enver Kök, burada yaptığı konuşmada, müdürlük olarak 2023 yılında dış ticaret hacimlerinin 65 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bölge müdürlüğünün yüzde 14 ihracat, yüzde 8 ithalat payıyla ülkede 3. sıradaki yerini koruduğunu belirten Enver Kök, "Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan toplam 1185 personelin ve meslektaşlarımız gümrük müşavirlerinin gayretli ve özverili çalışmaları sonucunda bu rakamlara ulaştık ve inanıyorum ki 2024 yılına yakışır şekilde bu yıl rakamlarımızı çok daha üst noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kök ve beraberindeki heyet, törenin ardından İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.