İzmir'de Elektrik Akımıyla İki Ölüm - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Akımıyla İki Ölüm

İzmir\'de Elektrik Akımıyla İki Ölüm

İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili davada keşif yapıldı.

09.12.2024 14:46
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İzmir'in Konak ilçesinde, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği yerde davaya bakan mahkeme heyetince keşif yapıldı.

Özge Ceren Deniz (23) ile İnanç Öktemay'ın (44) yaşamını yitirmesine ilişkin, Gdz Elektrik firması ve İZSU çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davaya bakan İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sabah saatlerinde olayın meydana geldiği Alsancak Semti'ne geldi.

Duruşma savcısı, bilirkişi heyeti, Gdz Elektrik ile belediye personeli de keşif yerinde hazır bulundu. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da keşfi takip etti.

Olayın yaşandığı cadde trafiğe kapatıldı, mazgalların bulunduğu alana çadır kuruldu. İş makineleriyle mazgalın bulunduğu caddede kazı yapıldı. Daha sonra kürekle mazgalın altı açılarak bilirkişi eşliğinde mahkeme heyeti inceleme yaptı.

Olay yerine ölçümleme cihazları da getirildi.

Tanığın ifadesine başvuruldu

Mahkeme heyeti bir önceki celsede yurt dışında bulunan tanık E.E.Ç'yi dinledi.

Olay yerine yakın bölgede esnaflık yapan E.E.Ç, geçen yıl aralık ayında şiddetli yağmur sonrası sel olduğunu, belediyeden de çalışma yapılması yönünde talepte bulunduklarını hatırlattı.

Daha sonra bölgeye bir ekibin geldiğini anlatan tanık, şunları kaydetti:

"Bir ekip geldi, çalışmayı bitirmeden ayrılmadılar. Kablonun çıkarıldığını gördüm. Onu çıkarıp yenisini yaptılar. Oradan duman çıkıyordu, biz orada elektrik kaçağından şüpheleniyorduk. Çok defa aradık sonrasında yapıldı. Orada kazı çalışması yapılmıştı, sanırım mazgal ile ilgili bir çalışmaydı. Burada daha önceki senelerde sel olmuştu, biz zaten belediyeden talepte bulunmuştuk. Kazı çalışması oldu sonra aynı bölgede duman çıkmaya başladı. Duba koyduk. Gdz Elektriği aradığımızda da gelip yaptılar. Orası betonla kapatılmıştı sonra ilk yağmur yağdığında bu acı olay yaşandı."

Mahkeme başkanının bir önceki ifadesinin doğru olup olmadığı sorusuna yanıt veren E.E.Ç, kendisini de elektrik çarptığını belirterek, "Şok anında ifade verdim. Kurtarmaya çalışırken beni de elektrik çarptı. Şokla birlikte bazı şeyleri önceki ifademde abartmış olabilirim." diye konuştu.

Telefonundan mahkeme heyetine video gösteren E.E.Ç, "Sanırım bir süre orası açık bırakıldı. Açıkta kablo göremiyorum ama alanda açıklık vardı. Kabloyu doğrudan gördüm diyemem. 2019 öncesinde de her yağmur yağdığında oradan duman çıkıyordu. Haberden önce sık sık oradan duman çıkıyordu. Haber sonrası gelip yaptılar alanı." ifadelerini kullandı.

Tanık, olaydan sonra kameraların sökülmeye çalışıldığını, ardından kablolarının kesildiğini savundu.

Keşif yerinde açıklama

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in aile avukatı Ayşe Sarıçiçek, bilirkişi heyetinde bulunanların titizlikle seçilen uzmanlardan oluştuğunu söyledi.

İnanç Öktemay'ın aile avukatı Cenk Düzgüner ise "İZSU ile ilgili sorumlular da bu davada yargılanacaktır. Mahkeme çok özen gösteriyor. İlk keşifte belirlenen bilirkişi raporundaki gözlemler daha önemli. Şimdiki çalışma tadilat görmüş alanda yapılıyor, bu herkesi yanıltır. Şimdi oluşturulan bilirkişi heyeti ilk raporu da inceleyecektir. Biz yargılamanın çok iyi gittiğini düşünüyoruz. Her iki kurum da beraber sorumlu olacaktır." diye konuştu.

Olay ve soruşturma süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu aktarılmıştı.

İlk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 2 memur tahliye edilmişti. Dosyaları ayrılan 6 sanığın adli kontrol şartları yurt dışı çıkış yasağına çevrilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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