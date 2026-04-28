İzmir'de elektrik faciası: 6 memur hakkında iddianame kabul edildi

28.04.2026 20:49
İzmir'in Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanak yağışta su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay'ın (44) hayatını kaybetmesine ilişkin ana davada dosyaları ayrılan 6 İZSU çalışanı hakkında iddianame düzenlendi. Aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu'nun da bulunduğu sanıklar, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana davada 30 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmedilmişti. Tarafların itirazları üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesine taşınan dosyanın istinaf duruşması, 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30'da görülecek.

Ana davanın yargılama aşamasında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmaları nedeniyle dosyaları ayrılan 6 İZSU çalışanı hakkındaki soruşturma izni süreci tamamlandı. Valilik tarafından verilen soruşturma izninin kesinleşmesiyle birlikte savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’nun dışında İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. İddianamenin kabulünün ardından davanın ilk duruşma 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30'da yapılacak.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, yazılı bir açıklama yaparak hukuki sürecin peşini bırakmayacaklarını vurguladı ve "Müteveffa Özge Ceren Deniz'in ailesi adına, yargılanmalarına başlanacak olan bu 6 sanık hakkında da şikayetimizin devam ettiğini ve suçluların gereken cezaları alarak adaletin gerçekleşeceğine inandığımızı bildirmek isteriz" dedi.

Olay, 12 Temmuz 2024'te İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın (44) yaşamını yitirmesiyle meydana gelmişti. Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti. Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti. Mahkeme heyetince yeni bilirkişi oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı. 10 Ekim'deki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası vermiş, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay’ın (44) hayatını kaybettiği elektrik faciasına ilişkin 30 sanığa bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan verilen hapis cezasına yapılan itirazları değerlendirdi. Bazı sanıklar yönünden duruşma görülmesine karar veren daire, ‘üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin büyük oranda toplanması, sanıkların kazanın meydana gelmesindeki kusur durumlarıyla tutuklulukta geçirdikleri süreyi’ dikkate alarak 11 sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Daire, dosya kapsamında, konusunda uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyesi 2 elektrik mühendisi, 2 inşaat mühendisi ve 1 şehir plancısından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar verdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth’ten ödüllü rapçiye özel uçuş Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth’ten ödüllü rapçiye özel uçuş
İran’ın başkenti Tahran’da bugüne kadarki en büyük gösteri İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen turist otelde ölü bulundu Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
CHP’de ihraç edilenler partiye dönüyor CHP'de ihraç edilenler partiye dönüyor
Alkollü sürücünün minibüsü kaldırıma çarptı, 2 genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu Alkollü sürücünün minibüsü kaldırıma çarptı, 2 genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu
Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kraliyetini ağırladı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kraliyetini ağırladı

20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
19:48
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail’den skandal Lübnan talimatı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
19:13
Okul saldırısında ölen Belinay’ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
19:10
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
