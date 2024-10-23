İzmir\'de Elektronik Sigara Operasyonu

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İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 997 elektronik sigara cihazı, 406 elektronik sigara likidi ve çok sayıda tütün ve tütün mamulü ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi; 57 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, Türkiye'de ithalatı yasak olan özellikle okul çevrelerinde faaliyet gösteren elektronik sigara satışı yapan iş yerlerine ve bu ürünlerin dağıtımını yapan depolara, 8 Ekim'de operasyon düzenlendi. 285 personelin katıldığı operasyonda 357 iş yeri denetlendi. Yapılan aramalarda 31 iş yerinde kaçak ürün tespit edilirken, toplam 57 kişi gözaltına alındı. Aramalarda piyasa değeri toplam 10 milyon TL olduğu belirtilen 3 bin 997 elektronik sigara cihazı, 406 elektronik sigara likidi, 422 bin 840 içi doldurulmuş makaron, 109 bin 420 adet boş makaron, 18 bin 485 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 435 gümrük kaçağı puro, 530 kilogram nargile melası, 182 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 179 cinsel içerikli ürün, 71 bin 850 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.