İzmir'de emekli olan 39 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı - Son Dakika
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İzmir'de emekli olan 39 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı

İzmir\'de emekli olan 39 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı

İZMİR'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Vehbi Sarıkaya (65), 39 yıllık meslek hayatına son 10 yıldır görev yaptığı Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve okul yönetimi tarafından alkışlarla veda etti.

20.01.2025 13:39  Güncelleme: 13:42
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İZMİR'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Vehbi Sarıkaya (65), 39 yıllık meslek hayatına son 10 yıldır görev yaptığı Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve okul yönetimi tarafından alkışlarla veda etti. Eğitime adanmış bir hayatı olduğunu söyleyen Sarıkaya, Tekrar dünyaya gelsem öğretmen olmak isterdim dedi.

Evli, 1 çocuk babası Vehbi Sarıkaya (65), 6 yıl imamlık yaptıktan sonra 1986 yılında ilk görev yeri Mersin Silifke Lisesi'nde öğretmenlik hayatına başladı. Birçok okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yapan Sarıkaya'nın 1994 yılında İzmir'e tayini çıktı. İzmir'de çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yapan Sarıkaya, son 10 yıldır çalıştığı Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geçen 17 Ocak'ta emekli oldu. Sarıkaya, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla meslek hayatına veda etti. Alkışlarla uğurlanan Sarıkaya'ya öğrencileri 'Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun' diyerek duygusal anlar yaşattı.Uğurlama sırasında çok duygulandığını belirten Sarıkaya, Dersine girdiğim öğrencilerim kapıda sarıldılar, ağlayanlar oldu. Bu beni çok etkiledi.'Hocam bizi yalnız bırakmayın' dediler. Çocukların tepkileri gözümün önünden gitmiyor dedi.

'TEKRAR DÜNYAYA GELSEM ÖĞRETMEN OLMAK İSTERDİM'

Öğrencilerini çok sevdiğini dile getiren Sarıkaya, Bu meslek çocukları, ülkeyi, memleketi, bayrağınızı sevmezseniz, en önde tutmazsanız yapılmaz. 45 yıl çalıştım. Eğitime adanmış bir hayatım oldu. Geride iyi ve vefakar bir nesil bıraktığımı düşünüyorum. Eski öğrencilerimle de irtibatımı hiç koparmadım. Onlarla da görüştüğümüzde o vefayı görebiliyorum. Bu bana eğitim hayatımda güç ve kuvvet verdi diye konuştu.Tekrar dünyaya gelsem öğretmen olmak isterdim diyen Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü Öğretmenlikten hemen kopmak çok zor. Emekli olduktan sonra açık lisede öğretmenliğe devam edebilirim diye düşünüyorum.

Haber Seza Nur ALPDÜNDAR İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erol Olçok, Kültür, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de emekli olan 39 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

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