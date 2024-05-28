İzmir'de emlak vergisi ödemeleri için ek vezne açıldı - Son Dakika
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İzmir'de emlak vergisi ödemeleri için ek vezne açıldı

İzmir\'de emlak vergisi ödemeleri için ek vezne açıldı

Konak Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi ödemeleri için Güzelyalı Kültür Merkezi'nde ek vezne açtı. Vergi ödemeleri ayrıca online ve banka şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

28.05.2024 10:43  Güncelleme: 10:50
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(İZMİR)- Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergisi ödemeleri için Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi'nde ek vezne açıldı.

Konak Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödeyecek mükellefler için Güzelyalı Kültür Merkezi'nde ek vezne açtı. Belediyenin Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi içerisinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri aktif olarak çalışırken, vatandaşlar Basmane'deki ana hizmet binası ve Yağhaneler hizmet binasındaki veznelerden de vergi ödemelerini gerçekleştiriyor.

Son gün 31 Mayıs

Oluşan yoğunluk sebebiyle, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergisini ödemek isteyen mükellefler için Güzelyalı Kültür Merkezi'nde ek vezne hizmete girdi. Vergi ödemelerinin son günü olan 31 Mayıs tarihine dek hizmet verecek olan ek vezne, 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

E-belediye ve e-devlet üzerinden online ödeme

Veznelerin yanı sıra mükellefler online ödeme seçeneklerini de tercih edebiliyor. Vergi ödeme işlemlerini internet üzerinden yapmak isteyenler www.konak.bel.tr/ebelediye uzantılı adresinden, Konak Belediyesi mobil uygulamasından veya e-devlet üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Mükellefler kimlik belgeleri veya vergi numaralarıyla Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 218227 numaralı posta çeki hesabı üzerinden PTT aracılığıyla da ödeme alınıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de emlak vergisi ödemeleri için ek vezne açıldı - Son Dakika

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