İzmir'de Enginar Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
İzmir'de Enginar Hasadı Devam Ediyor

08.04.2026 11:20
İzmir, Türkiye'nin enginar üretiminde lider konumda. Hasat şubat ayında başladı ve devam ediyor.

TÜRKİYE'nin enginar üretiminde lider olan İzmir'de, şubat ayında başlayan hasat sürüyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, Türkiye'de üretilen enginarın yüzde 27,3'ünün İzmir'de üretildiğini belirtip, "Enginar, Ege Bölgesi ve İzmir için çok önemli" dedi.

Türkiye'nin enginar üretiminde ilk sırada yer alan İzmir'de, şubat ayında başlayan hasat devam ediyor. Kent genelinde üreticiler tarlalarda yoğun mesai yaparken, enginar üretimi hem tarımsal hem de ekonomik açıdan önemini koruyor. Türkiye'de yaklaşık 38 bin ton enginar üretimi yapıldığını, bunun yüzde 27,3'ünün İzmir'de karşılandığını belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, "İzmir, enginar üretiminde Türkiye'de birinci sırada. Yaklaşık 7 bin 600 dekar alanda, 10 bin 400 ton enginar üretimiyle bu konuda Türkiye'nin öncü illerinden biriyiz. Başta Urla, Çeşme, Bayındır, Seferihisar, Torbalı gibi birçok ilçemizde enginar üretimi var. Urla sakız enginarı başta olmak üzere Bayrampaşa enginarıyla alakalı üretimlerimiz var" diye konuştu.

'KAZANCI ÇOK YÜKSEK BİR ÜRÜN'

Akdoğan, "Enginar, üreticisi çok şanslı. Çünkü kış döneminde erken hasadı var. Hasat şubat ayında başlıyor, içinde bulunduğumuz nisan ayında pik seviyesine ulaşıyor ve mayısın sonuna kadar da hasat devam ediyor. Enginar, Ege Bölgesi ve İzmir için çok önemli. Katma değerli, birim bazında kazancı çok yüksek bir ürün. Çeşitliliği, konservesi, salamurası var. Ayrıca Urla sakız enginarı coğrafi işaretli ürün ilan edildi. Bu da satış ve pazarlama, kooperatif, ticaret yönüyle de çiftçimizin elini güçlendirdi. Ayrıca kültür ve turizmde çok önemli bir yeri var. Gastronomi festivallerinde enginar başlıca ürünümüz oluyor, severek tüketiliyor. Alan ve üretim olarak giderek artan potansiyel sunuyor. O yüzden de çiftçimiz için de kazançlı bir ürün olduğunu düşünüyoruz ve destekliyoruz" dedi.

'ENGİNAR ÇILGIN BİR SEBZE'

Urla'da çiftçilik yapan Esma Akcel (55), babasının 5 dönümlük arazisinde kardeşiyle birlikte üretim yaptıklarını belirterek, "Hasada bir ay önce başladık, nisan ayından mayısa kadar zirveye ulaşıyor. Üretimi, bakılması, büyütülmesinin en az 3-4 aylık bir geçmişi var. Atadan çiftçiyiz. Çocukluğumdan beri domates, biber, aklınıza gelebilecek her şeyi diktik. Enginar hem işçilik hem verim açısından çok güzel. Domatesi hastalık vurunca kurtaramıyorsunuz, olduğu gibi bütün tarla zarar görüyor. Ama enginarı kurtarabiliyorsunuz. Enginar çılgın bir sebze, gene oluyor. Biz enginarı çok sevdik. Urla'nın da enginarı meşhur olduğu için satışı da rahat oluyor, elimizde kalmıyor. Yıllar önce marul diktik, satamadık. O kadar emek yabana gitti ama enginarın pazarını da bulabiliyorsunuz, ihraç da edebiliyorsunuz. Enginardan çok memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de Enginar Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de Enginar Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
