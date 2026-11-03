İzmir\'de etkili sağanak Konak\'ta caddeyi suyla doldurdu, motosikletliler zorlandı

İzmir'de etkili sağanak Konak'ta caddeyi suyla doldurdu, motosikletliler zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkili olan sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine yol açtı. Konak'ta Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla dolarken başta motosikletliler olmak üzere sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
İZMİR'de devam eden sağanak sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde sağanak etkili oluyor. Sağanak sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Konak ilçesi Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu. Başta motosikletliler olmak üzere sürücüler, trafikte zor alanlar yaşadı. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
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