İzmir'de Evde Bakım Uygulamasıyla Ücretsiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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İzmir'de Evde Bakım Uygulamasıyla Ücretsiz Sağlık Hizmeti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Kemalpaşa'da evde bakım uygulaması ile yatağa bağımlı hastalara ücretsiz sağlık hizmetleri sunuyor. Proje ile hastaneye gitmekte zorluk çeken vatandaşlara çeşitli sağlık hizmetleri sağlanıyor.

28.01.2025 11:35  Güncelleme: 13:02
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin, Kemalpaşa'da hayata geçirdiği evde bakım uygulamasıyla, yatağa bağımlı ve sağlık problemi olan vatandaşlar, evden çıkmadan sağlık hizmetlerine ücretsiz olarak ulaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin, Kemalpaşa Belediyesi ile birlikte yürüttüğü proje ile hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlara, maddi durum gözetmeksizin, tamamen ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaya devam ediliyor. Evde bakım hizmeti kapsamında, Eşrefpaşa Hastanesi'ne bağlı alanında uzman ekipler tarafından verilen hizmet arasında; yatak yarası bakımı takibi, doktor muayenesi, evde kan alımı, psikolog, fizik tedavi, diş tedavisi, ilaç, mama ve bez raporu yenilenmesi, sonda takılması, yatalak hastalara yara bakımı, pansuman, muayene, evde kan alma, reçete yazma, bez raporu, mama raporu, ilaç raporu ve diş tedavisi gibi sağlık hizmetleri yer alıyor. Ayrıca önümüzdeki süreçte hizmeti daha kapsamlı hale getirmek için oluşturulacak ekipler ile evde banyo ve kuaför desteği sağlanması planlanıyor.

"Sağlıklı bir Kemalpaşa için gece gündüz çalışıyoruz"

Uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Yaşlı, bakıma muhtaç ve hastaneye gitmekte zorlanan vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri'ne var gücümüzle destek sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğu bizim için çok önemli. Biz 120 bin kişilik kocaman bir aileyiz, dolayısıyla ailemize karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ve Kemalpaşa Belediyesi olarak, Kemalpaşa'da evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sağlıyor, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca Belediyemiz bünyesinde, Sağlık Müdürlüğü'müze bağlı sağlık personellerimiz, hasta nakil aracımız ile yatalak vatandaşlarımıza ücretsiz nakil hizmeti vermeye devam ediyor. Bu hizmetlerimizle, vatandaşlarımızın yanında olmaktan ve hayatlarını kolaylaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kemalpaşa'da yaşayan hiçbir vatandaşımız yalnız değil, belediyemizin tüm imkanlarıyla onların yanındayız. Sağlıklı bir Kemalpaşa için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Başvuru için "Alo 153"

Evde bakım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar hafta içi saat 07.30 - 16.30 saatleri arasında 'Alo 153 veya 444 40 35' iletişim hattından detaylı bilgi alabilir ve kayıtlarını yaptırabilirler. Ayrıca Armutlu Hürriyet Mahallesi Demirciler Sokak'ta (Eski Armutlu Belediye Binası) bulunan, Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Birimi'ne başvuruda bulunabilirler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Evde Bakım Uygulamasıyla Ücretsiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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